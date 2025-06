Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/06/2025

Maria de Lourdes de Souza Batista, 68 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no domingo (8), Maria de Lourdes de Souza Batista, aos 68 anos, vítima de câncer. Maria de Lourdes residia no bairro Estação. Deixa o esposo João Batista, os filhos Mara Vanessa de Souza B. Cirilo, Marcelo Henrique de Souza Batista e Marcio André de Souza Batista, os netos Kamilly, Sara e Sofhia, além de demais amigos e familiares.