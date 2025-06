Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 11/06/2025

Marly Silva Vieira Caselli, 71 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no último sábado (7), a funcionária pública Marly Silva Vieira Caselli, aos 71 anos, vítima de choque séptico de foco pulmonar. Marly residia no bairro Parque Boa Vista I. Deixa os filhos Harlei Silva Caseli, Leandro Silva Caseli, Andréia Silva Caseli, Alessandra Silva Caseli, Alessandro Silva Caseli, Daniela Silva Caseli e Roni Silva Caseli, além de dois netos, demais amigos e familiares.