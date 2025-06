Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/06/2025

Neyde Sampaio, 92 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (7), Neyde Sampaio, aos 92 anos, vítima de causas naturais. Neyde residia no bairro Jardim Alvorada. Deixa os irmãos Tarcilia Sampaio e Alcides Sampaio, além de sobrinhos, demais amigos e familiares.