Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/06/2025

Takashi Ikeda Oyama, 80 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na sexta-feira (6), o empresário Takashi Ikeda Oyama, aos 80 anos, vítima de choque séptico. Takashi residia no bairro Sam Remo. Deixa os filhos Paula Leandra Oyama Malavazi e Patricia Oyama Pozzobon, além de demais amigos e familiares.