Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/07/2024

Lourival de Assis, 61 anos (Foto: Redes Sociais)

Faleceu no sábado (29), o aposentado Lourival de Assis, aos 61 anos, vítima de insuficiência respiratória. Lourival residia no bairro Centro em Valentim Gentil. Deixa os filhos Marcia, Paula e Roberto, netos, além de demais amigos e familiares.