publicado em 17/02/2024

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada deste sábado (17), o conhecido ex-vereador Arquimedes Neves, aos 80 anos, vítima de insuficiência respiratória. Arquimedes, muito conhecido como Nei Neves, foi vereador em Votuporanga de 1989 a 2000, chegou a presidir a Casa de Leis no seu mandato de 1994.Apaixonado pelo estudo, Nei foi graduado em Ciências Econômicas, Administração de Empresas e Ciências Jurídicas, e se aposentou como trabalhador da antiga Cesp (Companhia Enérgica de São Paulo), onde ficou de 1961 a 1992. Atualmente ele exercia a função de advogado.Ele deixa a esposa Maria Jesuína Gallo Neves, os filhos Ana Paula, Maria Cristina, Luiz Henrique, o genro Renato Ganzotto, a nora Gislaine, os netos João Pedro Neves, Luiz Arthur Neves, Rafael, Vinícius e Amanda Neves, além dos demais familiares e amigos.Arquimedes está sendo velado no Velório Municipal 'Aldo Zara' e será sepultado neste sábado (17), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Nota OABA 66ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga publicou, por meio de suas redes sociais, uma nota sobre o falecimento do advogado Nei Neves atuante no cenário no município. "Expressamos nossos mais sinceros pêsames e solidariedade aos familiares e amigos em luto", disse a entidade por meio de nota.