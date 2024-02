Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/02/2024

Ivone Gonçalves Ferreira, 50 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (16), a conselheira tutelar, de Álvares Florence, Ivone Gonçalves. Ivone,deixa o esposo Sérgio Ferreira, as filhas Ayla, Yuri e Karla, os netos Enzo, Maria Eduarda, Laura e Radassa, além de demais familiares e amigos. Ivone era membro ativa da Igreja Metodista onde frequentou por muitos anos e construiu um vasto círculo de amizade.O velório acontece às 23h, no Velório Municipal, em Álvares Florence e o sepultamento está marcado para esse sábado (17), às 11h, no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.