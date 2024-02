O prefeito Jorge Seba (PSD) e o deputado Estadual Carlão Pignatari (PSDB) expressaram seus sentimentos em notas oficiais a tristeza pela partida de Gustavo

publicado em 27/02/2024

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Votuporanga está de luto pela perda de Gustavo Caporalini, filho do assessor de gabinete da Prefeitura de Votuporanga Ormélio Caporalini, que foi assassinado neste fim de semana. O prefeito Jorge Seba (PSD) e o deputado Estadual Carlão Pignatari (PSDB) expressaram seus sentimentos em notas oficiais a tristeza pela partida de Gustavo.

"Rose e eu recebemos a notícia do falecimento de Gustavo Caporalini, filho do nosso assessor Ormélio Caporalini, com profundo pesar. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de dor", declarou o prefeito.

Seba também ressaltou a irreparável perda que a morte de um filho representa na vida dos pais, expressando os mais sinceros sentimentos ao Ormélio e toda a sua família e amigos. O prefeito destacou ainda que Gustavo deixou sua marca na história da música de Votuporanga e que todos estão em oração por ele e pelos que ficam.

Gustavo Caporalini era conhecido por seu talento musical e deixou um legado significativo na comunidade de Votuporanga. Ele será lembrado com carinho por todos que tiveram a oportunidade de conhecer sua arte e sua pessoa.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) também lamentou o falecimento de Gustavo nas redes sociais, destacando sua partida prematura e a marca irreparável que deixa na comunidade.