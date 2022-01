Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/01/2022

Faleceu na manhã de domingo (09), o funileiro aposentado, Nilton Gomes de Oliveira, aos 83 anos vítima de câncer cervical e pulmonar. Ele residia na cidade de São José do Rio Preto, no bairro Jardim Santa Rosa.Senhor Nilton deixa a esposa Santilha Gomes da Silva, os filhos Gerson, Maria Aparecida, Fátima, Helena, Carmen, Edson e Rafael, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira (10), no cemitério Jardim das Flores de Votuporanga.