publicado em 14/01/2022

Eucreuza das Chagas, aos 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã de quinta-feira (13), na Santa Casa de Votuporanga, Eucreuza das Chagas, aos 84 anos, vítima de insuficiência renal. Ela era casada com o senhor Henrique Thomaz Chagas e residia no bairro Jardim Bela Vista. Dona Eucreuza deixa as filhas Eliana Chagas Gallani e Maria Aparecida dos Santos, além da neta Bárbara Chagas dos Santos e demais familiares e amigos. Seguindo o desejo da família, o corpo dela foi cremado na tarde de quinta-feira (13).