Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/01/2022

Avelina Martins Pereira, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada de quarta-feira (12), na Santa Casa de Votuporanga, a conhecida cirurgiã dentista Avelina Martins Pereira, aos 67 anos, vítima de embolia pulmonar. Ela era viúva do senhor Juvenal Domingos Martins Lopes e deixa a filha Letícia Mara Pereira da Silva. Senhora Avelina, que era moradora do bairro Patrimônio Novo, teve seu corpo sepultado na tarde de quarta-feira (12), no Cemitério Municipal de Votuporanga.