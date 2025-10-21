O novo hospital será construído em uma área anexa à Santa Casa de Votuporanga, fortalecendo a estrutura hospitalar do município

publicado em 22/10/2025

Anúncio oficial será feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante sua passagem por Votuporanga (Foto: Governo de SP)

Fabio Ferreira

Votuporanga receberá uma das maiores conquistas de sua história recente na área da saúde. Na próxima sexta-feira (24), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará na cidade para anunciar oficialmente a construção do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) — um investimento estimado em R$ 30 milhões, que promete transformar o atendimento pediátrico e materno na região.

O novo hospital será construído em uma área anexa à Santa Casa de Votuporanga, fortalecendo a estrutura hospitalar do município e ampliando a capacidade de atendimento. O projeto contará com recursos do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura Municipal, que somam esforços para viabilizar a obra. A expectativa é que a Unifev também some esforços ao projeto.

A conquista é resultado de um pedido feito pelo prefeito Jorge Seba (PSD) ao governador no início deste semestre. Desde então, o projeto vem sendo tratado com prioridade nos bastidores, com o apoio e o endosso da própria Santa Casa, que apontava há anos a necessidade de ampliação e modernização dos serviços voltados a gestantes e crianças.

O anúncio oficial faz parte da agenda do Governo do Estado de São Paulo e contará também com a presença do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, responsável pela liberação dos recursos.

Para o prefeito Jorge Seba, o futuro HCM representa “um marco histórico para a saúde pública de Votuporanga e de toda a região”.

“Esse é um sonho que começou com uma solicitação simples, mas que ganhou força graças ao olhar sensível do governador Tarcísio e do secretário Eleuses Paiva. Será um legado para as próximas gerações”, destacou o prefeito.

O Hospital da Criança e Maternidade deverá abrigar setores de alta complexidade, com estrutura moderna, humanizada e voltada exclusivamente para o atendimento materno-infantil. A expectativa é que, após o anúncio, o processo licitatório para o início das obras seja iniciado ainda nos próximos meses.