Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/12/2021

Estevom Bezerra Evangelista, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de sexta-feira (03), após seis dias internado na Santa Casa de Votuporanga, o radialista Estevom Bezerra Evangelista, aos 67 anos, vítima de câncer no intestino.Muito conhecido na cidade por prestar trabalhos voluntários em quermesses e eventos beneficentes, Estevom era morador do bairro Vila América. Ele deixa a esposa Vanir Trevisan Evangelista, as filhas Marcilene e Márcia, os netos Mateus, Isadora, e Diessy, os bisnetos Enzo, Allana, Lívia Maria e Augusto, além de todos os outros familiares e amigos.Seu corpo será sepultado neste sábado, às 14h no Cemitério Municipal.