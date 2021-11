O votuporanguense Thiago Henrique Martins, de 24 anos, morreu depois de quase 10 dias internado no Hospital de Base de Rio Preto

publicado em 18/11/2021

O jovem votuporanguense Thiago Henrique Martins, de 24 anos, vítima de acidente morreu depois de quase 10 dias internado (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO jovem votuporanguense, Thiago Henrique Martins, de 24 anos, vítima de um acidente, no dia 7 de novembro, entre um carro e uma moto, no bairro Colinas, morreu, na quarta-feira (17), depois de 10 dias hospitalizado no Hospital de Base de Rio Preto.O acidente aconteceu, quando Thiago voltava para casa depois de um jogo de futebol, algo que fazia costumeiramente aos domingos de manhã. Naquele dia, porém, quando chegava em sua residência dirigindo sua moto foi atingindo por um carro, que teria avançado o sinal de “pare”, no cruzamento das ruas Antônio Seba e Humberto Corrêa Bonetti.Devido ao forte impacto, Thiago foi lançado ao solo e bateu a cabeça no asfalto. Ele sofreu um traumatismo craniano e por isso foi transferido, no mesmo dia, para o Hospital de Base, de São José do Rio Preto, onde ficou internado em estado gravíssimo e sedado.Thiago Henrique Martins trabalhava na Facchini, deixa a mãe, Regina Jovino Martins, a companheira, Viviane Mendes, seu filho Henrique, além dos demais familiares e amigos.O jovem está sendo velado no Velório Municipal 'Aldo Zara' e o sepultamento previsto para acontecer nesta quinta-feira (18), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.