Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 23/11/2021

Osvaldo José de Jesus, aos 65 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de segunda-feira (22), às 15h15, o pedreiro Osvaldo José de Jesus, aos 65 anos, vítima de parada cardíaca. Ele também enfrentava um câncer no esôfago e faleceu no HB (Hospital de Base), em São José do Rio Preto.Senhor Osvaldo era morador do bairro Vila América e deixa a companheira Maria Bernadete Luz, a filha Gislene Rocha, casada com Éder Fernando e o neto Bernardo, além de todos os outros familiares e amigos. Seu sepultamento aconteceu no cemitério Jardim das Flores, às 16h desta terça-feira (23).