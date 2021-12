Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 30/11/2021

José Carlos Comar, aos 73 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no último sábado (27) aos 73 anos, o senhor José Carlos Comar, vítima de uma infecção generalizada. Ele era agropecuarista e residia na rua São Paulo, no bairro Patrimônio novo.José deixa a esposa Divanir Benini Comar, os filhos Alessandra, Juliano e Evandro, além dos netos Henrique e Laura, o genro Júlio, demais familiares e muitos amigos. Seu corpo foi sepultado no domingo (28), às 17h no Cemitério Parque Jardim das Flores. A missa de sétimo dia foi marcada para sexta-feira (3), às 19h, na Catedral de Nossa Senhora Aparecida (Matriz)