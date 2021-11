Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 19/11/2021

Maurílio de Campos, aos 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta sexta-feira (19), Maurílio de Campos, aos 75 anos, vítima de câncer no fígado. Ele faleceu em sua residência no bairro Pro-Povo.Senhor Maurílio deixa os filhos Márcio, Maurício e Caroline, além dos netos Gabriel, Guilherme e Ítalo.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado às 17h desta sexta-feira (19), no Cemitério Municipal de Votuporanga.