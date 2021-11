Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/11/2021

Maurício Gomes, aos 66 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã de sexta-feira (12), Maurício Gomes, aos 66 anos, vítima de insuficiência renal crônica. Ele estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Votuporanga desde o dia 22 de outubro.O senhor Maurício residia no bairro Jardim dos Pinheiros e deixa a esposa Laudete de Faria Gomes, as filhas, Magali e Juliana, os netos Renan, Lara, Breno e Eloá, além de outros familiares e amigos.Seu corpo foi velado, na sexta-feira (12), no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na manhã deste sábado (13), na cidade de Centenário do Sul (PR).