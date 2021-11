Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 23/11/2021

Marilda Aparecida Rosa, aos 55 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de segunda-feira (22), Marilda Aparecida Rosa, aos 55 anos, vítima de infarto e embolia pulmonar. Ela estava internada há 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga.Senhora Marilda residia no bairro Estação e compartilhava a vida com o Carlão da Grama. Ela deixa os filhos Lígia e Diego, além de três netos, um bisneto e os outros familiares e amigos.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento está previsto para ocorrer às 17h desta terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Votuporanga.