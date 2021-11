Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 18/11/2021

Maria Madalena Borges, aos 54 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de quarta-feira (17), a aposentada Maria Madalena Borges, aos 54 anos, vítima de câncer de mama com metástase. Ela faleceu em sua residência, localizada no bairro São João.A senhora Maria Madalena deixa a filha Carina, o filho Kaique (em memória), a neta Maria Fernanda de apenas dois anos, além dos outros familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento está previsto para às 17h desta quinta-feira (18), no cemitério Jardim das Flores.