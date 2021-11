Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/11/2021

Heber Martimiano Teixeira, aos 42 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de domingo (14), o motorista canavieiro Heber Martimiano Teixeira, aos 42 anos, vítima de embolia pulmonar. Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto e havia passado por duas cirurgias.Senhor Heber era morador do bairro Jardim Belas Águas e deixa a esposa Rosicler Aparecida de Campos e a filha Emanuelly, de 12 anos. Seu corpo foi sepultado na tarde de segunda-feira (15), no Cemitério Municipal de Votuporanga.