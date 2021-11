Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 29/11/2021

Edna da Costa Oliveira, aos 51 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada de sábado (27), às 5h30, a aposentada Edna da Costa Oliveira, aos 51 anos. Ela estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Votuporanga há uma semana.Atualmente, senhora Edna residia com seu esposo André Luiz Teodoro de Oliveira, no bairro Vila Carvalho. Ela deixa os filhos: Diego e Maeb, os netos Nicolas Antônio e Nicoly, além de todos os outros familiares e amigos.Seu corpo foi cremado no cemitério Jardim das Flores, posteriormente, a família tem intenção de jogar as cinzas no mar, como era a vontade de dona Edna.