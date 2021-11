Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/11/2021

Faleceu na tarde de quarta-feira (10), na Santa Casa de Votuporanga, Clementina Bariani Longo, aos 97 anos, vítima de parada cardíaca. Ela era moradora do bairro Patrimônio Velho e viúva de Luiz Longo Neto.Dona Clementina deixa dois filhos, Elioth Luiz Longo e Etiene do Brasil Longo, além de seis netos e três bisnetos. Seu corpo foi sepultado na quinta-feira (11), no Cemitério Municipal.