Robertão Bianchini está sendo velado no Velório Municipal e seu sepultamento está previsto para quinta-feira (4), às 14h

publicado em 03/11/2021

Foto: Arquivo pessoal

A Câmara Municipal de Votuporanga, através do presidente Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia (PSDB), Mesa Diretora e demais vereadores decretou Luto Oficial de três dias, em razão do falecimento do ex-vereador Roberto Bianchini, ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 3, na Santa Casa de Misericórdia.O presidente da Casa de Leis assinou o decreto de número 4, de 2021, determinando Luto Oficial por três dias, com mastro das bandeiras baixados em respeito à família enlutada.Robertão Bianchini, como era conhecido foi Vereador na 8ª Legislatura desta Câmara Municipal, no período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. Seu corpo esta sendo velado na sala 1 do Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento será na quinta-feira, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.DECRETOConsiderando que faleceu hoje dia 03 de novembro de 2021, o senhor Roberto Bianchini; Considerando que o mesmo foi Vereador na 8ª Legislatura desta Câmara Municipal;R E S O L V E:Art. 1º DECRETAR, no âmbito do Poder Legislativo, luto oficial de três dias pelo falecimento do senhor ROBERTO BIANCHINI.Art. 2º Ao extinto serão prestadas homenagens póstumas de estilo.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Câmara Municipal de Votuporanga, 3 de novembro de 2021.SERGIO ADRIANO PEREIRAPresidentePublicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 03 de novembro de 2021.MAURILO PIMENTA DE MORAISDiretor Administrativo