O jovem de 22 anos morreu nesta quinta-feira (14) depois de quase sete dias hospitalizado por ter sofrido uma descarga elétrica

publicado em 14/10/2021

O jovem de 22 anos, Wesley Soares Rodrigues, morreu após uma descarga elétrica enquanto trabalhava em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 22 anos morreu nesta quinta-feira (14), em Votuporanga, depois de quase sete dias hospitalizado por ter sofrido uma descarga elétrica, enquanto trabalhava no último sábado (9). Wesley Soares Rodrigues era montador de estruturas metálicas e residia no bairro São Cosme.Segundo informações apuradas com os familiares pelo A Cidade, Wesley ocorreu um incidente no momento em que trabalhava e acabou sendo atingido por um fio de alta tensão. Ele foi socorrido, ficou hospitalizado mas não resistiu e veio à óbito.Muito conhecido, principalmente, no bairro em que residia. Wesley deixa a companheira Lauane Caroline, o filho Bruno Henrique, os pais Marcos e Eliana, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (14), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.