Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/10/2021

Pedro Mariano Tavares, 56 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (9), Pedro Mariano Tavares, aos 56 anos. Pedro residia no bairro Vila América e era autônomo. Ele deixa os filhos Lucas e Rafael, dois netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (10), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.