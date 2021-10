Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/10/2021

Conhecido 'Zuis’, Jesus Carlos de Oliveira, 56 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (10), o seu Jesus Carlos de Oliveira, aos 56 anos, mais conhecido como 'Zuis', vítima de insuficiência respiratória. Seu Jesus residia no Parque Vida Nova, era mecânico e muito conhecido por ser árbitro de futebol em Votuporanga e região. Ele deixa a esposa Elis Regina, os filhos Meris, Mariana e Isabella, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (11), às 16h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.