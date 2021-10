Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 06/10/2021

Paulo de Vera Cruz Soledade, mais conhecido como Paulão do Banco do Brasil, 85 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (6), Paulo de Vera Cruz Soledade, mais conhecido como Paulão do Banco do Brasil, aos 85 anos, vítima de parada cardíaca. Seu Paulão residia no bairro Vila Marin. Ele deixa os filhos Mauricio Mazzoni Soledade e Flavia Soledade, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (6), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.