Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 05/10/2021

Dona Zaine Moretti Kadri, aos 86 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, nesta terça-feira (5), a dona Zaine Moretti Kadri, aos 86 anos. Ela estava internada no hospital da Unimed (antiga Casa de Saúde) e foi vítima de infecção generalizada, segundo a família.A dona Zaine era dona de casa e morava na rua Alagoas, no bairro do Café. Viúva, ela deixa os filhos Leila, Jamil, Jorge, Hassen e Fauze, além dos netos, bisnetos e demais familiares e amigos.A senhora Zaine foi velada no Velório Municipal e sepultada às 17h, no cemitério Parque Jardim das Flores.