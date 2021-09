Seu sepultamento está marcado para ocorrer neste domingo (19), às 15h

publicado em 19/09/2021

Dr. João Palhares faleceu aos 73 anos

Da redação

Faleceu aos 73 anos, na Santa Casa de Votuporanga, no final da tarde deste sábado (18), o médico clínico-geral João Palhares. Em sua carreira profissional, atuou como médico clínico-geral na Santa Casa, SanSaúde e no Núcleo de Atenção à Saúde.

Dr. João Palhares deixa a esposa Ivonete Félix do Nascimento ( atual secretária de Saúde de Votuporanga), e os filhos: João, Pedro e Thiago, além demais familiares e amigos.



O velório está ocorrendo no Velório Municipal Aldo Zara. Já o sepultamento está marcado para ocorrer às 15h deste domingo (19) no Cemitério Parque Jardim das Flores.