publicado em 06/09/2021

Patrícia Zampirolli, 29 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (5), Patrícia Zampirolli, aos 29 anos, vítima arritmia cardíaca. Patrícia residia em Votuporanga, no bairro Jardim Planalto. Ela trabalhava como acompanhante e seu sepultamento ocorreu no domingo (5), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.