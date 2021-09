Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 18/09/2021

Dr. José Pantano, aos 73 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na manhã deste sábado (18), o dr. José Pantano, aos 73 anos, vítima de câncer. O dr. Pantano morava em Votuporanga, no bairro São João, e era muito conhecido por trabalhar no Poupatempo, na Unimed (antiga Casa de Saúde) e Clinimed, uma clínica voltada para Medicina do Trabalho e Ortopedia.O médico deixa a esposa Suely Mello Pantano, os filhos Lucas Henrique e Juliana dos Santos Pantano, a nora Anieli Morial Pantano, o genro Antônio Carlos Aparecido Ribeiro e dois netos, além dos demais familiares e amigos. Seu velório está previsto para começar às 13h, no Velório Municipal de Votuporanga, e seu sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.