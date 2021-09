Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/09/2021

João Luis Simões, aos 60 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu, às 23h da segunda-feira (6), o senhor João Luís Simões, aos 60 anos. Ele foi vítima de falência múltipla dos órgãos.

O senhor João era eletricista, comerciante, morador de Votuporanga e conhecido na cidade por ser dono da loja Tim Baterias. Ele deixa a esposa Suzi Eliana Guirado Simões e os filhos Vinicius e Lílian Guirado Simões.

O comerciante está sendo velado no Velório Municipal e seu sepultamento está previsto para as 17h desta terça-feira (7), no Cemitério Municipal.