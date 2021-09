Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/09/2021

Antônio Marcos Brugger, o ‘Alemão’, aos 46 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na terça-feira (14), Antônio Marcos Brugger, conhecido como “Alemão”, aos 46 anos. Ele tinha câncer no pâncreas e não conseguiu se recuperar de uma cirurgia.O senhor Antônio morava no Pozzobon, em Votuporanga, e trabalhava na Usina de Sebastianópolis do Sul. Ele deixa a esposa Beatris Aparecida Viana Brugger e os filhos Antônio Júnior e Luana Brugger, além dos demais familiares e amigos.O “Alemão” foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na tarde de quarta-feira (15) no Cemitério Municipal.