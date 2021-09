Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/09/2021

Sandra Mazzaferro da Costa, 60 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na terça-feira (14), a conhecida médica endocrinologista, Sandra Mazzaferro da Costa, aos 60 anos, vítima de pneumonia por bronquiectasia.Sandra atendia a saúde municipal e em seu consultório particular. Ela deixa os pais Walter Ferreira da Costas e Shirley Mazzaferro da Costa, os irmãos Fábio, Márcia e Flávio, os sobrinhos Marcel, Luiza, Pedro, Marcela e Murilo, além dos demais familiares e amigos.A Santa Casa de Votuporanga emitiu uma nota de agradecimento pelos trabalhos prestados pela médica. “Foram anos de dedicação e cuidado com os pacientes, com muito carinho, amor, alegria e profissionalismo. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento e manifestamos nossos sinceros sentimentos a todos!”, escreveu.Seu velório iniciou na manhã desta quarta-feira (15), no velório municipal 'Aldo Zara' e seu sepultamento está previsto para ocorrer no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.