Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 18/09/2021

Dona Neide Domingos da Silva Miguel, aos 52 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na sexta-feira (17), a dona Neide Domingos da Silva Miguel, aos 52 anos. Segundo a família, ela tinha comorbidades e foi vítima de sequelas da Covid-19. Os familiares também disseram que a dona Neide tinha tomado a primeira dose da vacina e estava internada na Santa Casa de Santa Fé do Sul.A dona de casa morava em Álvares Florence. Ela deixa o marido Rubens Sergio Miguel e as filhas Paloma Cristina e Sabrina Letícia da Silva Miguel Ferreira. A dona Neide foi velada na tarde de sexta, no Velório Municipal de Álvares, e sepultada na manhã deste sábado (18) no Cemitério Municipal de lá.