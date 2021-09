O homem era morador de São João do Marinheiro, distrito de Cardoso, e foi encontrado após dois dias de buscas

publicado em 08/09/2021

Gilmar da Cruz Sales, de 35 anos, muito conhecido como Mazinho, foi encontrado no local após dois dias de buscas (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Corpo de Bombeiros de Votuporanga encontrou, no fim da manhã desta quarta-feira (8), o corpo do homem que tinha desaparecido no rio Ribeirão Bonito, nas proximidades da ponte que fica entre São João do Marinheiro e Cardoso. Gilmar da Cruz Sales, de 35 anos, foi encontrado no local após dois dias de buscas.De acordo com o apurado pela reportagem, Gilmar, muito conhecido como “Mazinho”, estava em um barco, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, caiu do veículo em movimento e sumiu da vista dos companheiros de pesca, que estavam nas margens do local.O corpo de Mazinho foi encaminhado ao IML de Votuporanga e será liberado para o velório da família.