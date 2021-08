O Clube Atlético Votuporanguense prestou homenagem a Francisco Santana por meio das redes sociais

publicado em 02/08/2021

Clube Atlético Votuporanguense homenageou o Fifi por meio das redes sociais (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta segunda-feira (2), o Clube Atlético Votuporanguense também prestou uma homenagem ao ídolo Fifi, por meio de suas redes sociais.Em nota, o clube agradece a Francisco Santana por todo amor que carregava pelo time e pelo futebol. "É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso maior ídolo Fifi, de 83 anos, na manhã desta segunda-feira (2). Francisco Santana, foi atleta da antiga Associação Atlética Votuporanguense na década dos anos 60.Seremos eternamente gratos por ter levado o nome da Votuporanguense para todo o Estado de São Paulo e ter honrado o manto alvinegro. Que você continue guiando nossos corações Alvinegros aí de cima", disse o CAV.