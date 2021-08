Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 23/08/2021

Ninpha Pires Bueno de Freitas, 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (22), a senhora Ninpha Pires Bueno de Freitas, aos 87 anos, vítima de um câncer. Dona Ninpha residia na rua Uruguai, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. Era viúva do seu Aristides Rodrigues de Freitas. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (23), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.