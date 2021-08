Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 23/08/2021

Lindaura Ramos Moitini, 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (22), Lindaura Ramos Moitini, aos 81 anos, vítima de câncer. Dona Lindaura, era moradora do bairro Santa Luzia. Viúva, ela deixa os filhos Marilza, Marlene, Shirley e Maria Donizete, os netos Anna, Carla, Priscila, Laura e Renan, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (22), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.