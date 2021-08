Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 09/08/2021

Jandira Louzada Fernandes, 71 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (8), Jandira Louzada Fernandes, aos 71 anos, vítima de morte natural. Dona Jandira era moradora de Votuporanga, na rua Germano Robach. Ela deixa os irmãos Aparecida, Clarinda, Francisca, Maria, José, Jair e João, sobrinhos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (8), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.