Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 07/08/2021

Heitor Cavalini, 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado (7), Heitor Cavalini, aos 83 anos, vítima de morte natural. Seu Heitor morador do bairro Vale do Sol, na rua Brasília. Ele deixa a esposa Gertrudes, os filhos Cláudia, Luis, Fernanda e Eduardo (em memória), sete netos, cinco bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento está previsto para ocorrer neste sábado (7), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.