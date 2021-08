Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 23/08/2021

Apparecida Rossini, 91 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (21), a senhora Apparecida Rossini, aos 91 anos, vítima de uma arritimia. Dona Cida, como era conhecida, residia no bairro Patrimônio Novo e era cabeleireira aposentada. Ela era viúva, deixa os filhos Neusa e Ubiraci, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (22), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.