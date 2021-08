Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 19/08/2021

Aparecida Castelhano Borges, 64 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (18), a senhora Aparecida Castelhano Borges, aos 64 anos. Dona Aparecida era casada há 50 anos com o conhecido Borges, do Ferro Velho Borges, deixa os dez filhos, netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.