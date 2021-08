Seu Rigo estava residindo em Campo Grande e ficou hospitalizado por cinco dias antes de falecer

publicado em 03/08/2021

Vilmeosney Aparecido Rigo, o conhecido 'Rigo', 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (2), Vilmeosney Aparecido Rigo, o conhecido “Rigo”, aos 83 anos, vítima de complicações da Covid-19. Vilmeosney iria completar no próximo dia 22 de agosto, seus 84 anos e nos últimos dez meses residia em Campo Grande (MS) com uma de suas filhas. Ele ficou hospitalizado ainda por cinco dias em hospital na cidade sul-mato-grossense, antes de falecer.Seu Rigo era comerciante, muito lembrado no cenário esportivo da cidade, inclusive foi diretor da Votuporanguense e do Clube dos 40, nos anos 70. Ele era viúvo da professora Helena Buzato Rigo, deixa as filhas Cláudia, Andrea, Alessandra, Luciana, Karina e Adriana (em memória), dez netos, três bisnetos, além dos demais familiares e amigos.O corpo de Vilmeosney foi transladado para Votuporanga e por conta dos protocolos da Covid-19 não pôde ter velório. Seu Rigo foi sepultado nesta terça-feira (3), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.