Seu Nelson Laredondo era muito conhecido por conta de suas propagandas de som; ele foi uma das vítimas da Covid-19

publicado em 04/08/2021

Nelson Laredondo, 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (4), Nelson Vandair Laredondo, aos 80 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele que era muito conhecido como “Nelson do Som”, por conta do trabalho que desempenhou em Votuporanga, por muitos anos, com a propaganda de som, era envolvido em cavalgadas e diversos eventos da cidade.Atualmente seu Nelson residia no Lar São Vicente de Paulo. Ele deixa os filhos Nelcilene, José Henrique e Luis Antonio, uma neta, além dos demais familiares e amigos. Como já tinha passado o período de contaminação da Covid, ele foi velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (4), às 14, no Cemitério Municipal de Votuporanga.