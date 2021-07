Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/07/2021

Da redação

Faleceu na sexta-feira (9), Levi Rodrigues de Oliveira, aos 80 anos, vítima de câncer. Ele era morador da rua Antônio Carlos Marchi, no Jardim Barreto, em Valentim Gentil.O senhor Levi era conhecido na cidade por ser servidor público da Prefeitura. Ele deixa os filhos Claudia, Ronise e Rubens Rodrigues de Oliveira, além de netos, bisnetos e demais familiares e amigos.Ele foi velado no Velório Municipal, das 7h às 11h deste sábado (10). O senhor Levi foi sepultado no Cemitério Municipal, às 11h deste sábado.