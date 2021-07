Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/07/2021

Jeronima José da Silva Barrueco, 83 anos

Faleceu na sexta-feira (16), a dona Jeronima José da Silva Barrueco, aos 83 anos, vítima de infecção generalizada. Ela estava acamada desde dezembro de 2020, após sofrer uma queda em casa, que causou um aneurisma.A idosa nasceu em Tanabi, mas logo em seguida veio para Votuporanga, onde morou sua vida toda. Ela morava na rua Tibagi, no bairro Patrimônio Novo, e, antes de se aposentar, trabalhou como cozinheira no Centro Social.A dona Jeronima deixa a filha Célia Regina Barrueco da Silva, o genro Roberval Florindo da Silva, os netos Douglas e Denise Barrueco Denise da Silva, além dos demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.