Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/07/2021

Osvaldo Pereira Faustino, 67 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu na sexta-feira (9), Osvaldo Pereira Faustino, aos 67 anos, vítima das complicações da Covid-19. Ele tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca e estava prestes a tomar a segunda quando contraiu a doença e precisou ser hospitalizado. Ele ficou internado em São Paulo (capital) por 20 dias.Aposentado, o senhor Osvaldo era conhecido na cidade por conta da loja Top Car Veículos. Ele morava na rua Amapá, no bairro San Remo, em Votuporanga. Osvaldo deixa a esposa Regina, as filhas Viviane e Cristiane, além dos demais familiares e amigos.Por conta dos protocolos sanitários da Covid, não houve velório. Ele foi sepultado às 17h30 de sexta, no Cemitério Municipal.