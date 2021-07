Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 13/07/2021

Teotônio Alves, 53 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (12), Teotônio Alves, aos 53 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu Teotônio era muito conhecido no Facchini onde trabalhou como metalúrgico. Ele era morador da rua Japão, no bairro Parque das Nações. Ele deixa a esposa Sirlene Rodrigues Alves, os filhos Guilherme Rodrigues Alves e Gustavo Rodrigues Alves, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (13), às 9h30, no Cemitério Municipal de Cardoso.